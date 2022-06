Loteria bonurilor fiscare a fost desfiintata!

Este oficial! Loteria bonurilor fiscale, care consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii de premii in bani, persoanelor fizice rezidente si nerezidente in Romania, detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul Romaniei, a fost desfiintata.Loteria bonurilor fiscale a fost desfiintata oficial ca urmare a publicarii OUG 85/2022, publicata in Monitorul oficial nr. 594, care prevede, printre altele desfiintarea acesteia avand in ... citeste toata stirea