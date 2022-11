"Lotul pe care il avem nu este unul de play-off!"

La conferinta de prezentare a parteneriatului cu farmaciile Catena, antrenorul Marius Croitoru a facut un prim bilant la aproape o luna de la preluarea echipei FC Arges. In cele trei etape in care a stat pe banca alb-violetilor, Croitoru a inregistrat o victorie cu UTA(1-0), o remiza cu Universitatea Cluj(1-1) si un esec cu Sepsi Sfantu Gheorghe(0-5).Oficialul pitestean spune ca partidele care au mai ramas de disputat pana in pauza de iarna sunt decisive pentru fotbalistii care sunt acum in ... citeste toata stirea