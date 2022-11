Lovit de un TIR-ist grabit!

Un accident petrecut ieri, in comuna Albota, pe DN 65, a avut ca rezultat ranirea unui sofer. Totul din vina unui conducator de TIR, grabit, care nu a pastrat distanta regulamentara in timpul mersului. Pe numele acestuia a fost intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Foto Info Trafic PitestiAccidentul a avut loc pe DN 65, in zona benzinariei OMV. Acolo, Marius V., de 36 de ani, din Alexandria, aflat la volanul unui TIR a lovit un Opel condus, dinspre Pitesti catre Slatina, ... citeste toata stirea