Loviti de tren, au scapat cu viata!

Doi tineri au scapat ca prin minune ieri, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de tren. In momentul impactului, "Sageata albastra", a impins masina in afara caii si astfel, atat soferul cat si pasagera din dreapta au scapat nevatamati. Tanara a tras insa, o sperietura atat de puternica incat a necesitat ingrijiri medicale dupa ce a facut atac de panica. Soferul a fost amendat!Accidentul a avut loc in comuna Merisani, pe drumul comunal 274, la trecerea de nivel cu calea ferata. ... citeste toata stirea