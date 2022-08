Luana a castigat trofeul la un festival de muzica

Luana Toader, o pitesteanca de 17 ani, eleva la Colegiul National "Zinca Golescu" a castigat marele premiu la Festivalul de Muzica Usoara "Trofeul Tineretii" de la Amara, aflat la cea de a 54-a editie.Festivalul s-a desfasurat la sfarsitul saptamanii, la Gradina de Vara din Amara, acolo unde au urcat pe scena 12 concurenti. Acestia au fost desemnati in timpul unei selectii riguroase in urma careia cele mai bune voci au mers in finala. In cadrul festivalului, solistii au fost acompaniati de ... citeste toata stirea