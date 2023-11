Ieri, politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei 4 Politie Pitesti au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunilor de loviri sau alte violente si amenintare, si au retinut un tanar de 23 de ani, din Pitesti.Din cercetari s-a stabilit ca in ziua de 23 octombrie, in jurul orei 11:00, tanarul in cauza ar fi lovit pe fosta concubina si ar fi amenintat-o cu acte de violenta.Ulterior ... citeste toata stirea