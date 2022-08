Lucrari de reparatii pe mai multe drumuri judetene

Consiliul Judetean Arges informeaza participantii la traficul rutier ca pana sambata va efectua mai multe lucrari de reparatii si modernizare pe drumurile judetene. Lucrarile seefectueaza prin Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si terti in baza contractului de administrare. Pentru a preveni evenimentele nedorite, autoritatile le cer soferilor atentie sporita in zonele in care se va lucra.Iata ce lucrari se vor face: * Reparatii asfaltice pe DJ 703 I Merisani - Musatesti, km 0+000 -0+500 si ... citeste toata stirea