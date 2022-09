Lucrari pentru prevenire si corectare avarii

SAPTAMANA 03.09 - 09.10.2022 - ARGESDistributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, astfel:* in data de 30.09:interval orar de intrerupere 09:00 - 17:00, in ... citeste toata stirea