Lucratori silvici, amenintati de hotii de lemne!

La data de 17 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Rucar au fost sesizati, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca, intre cinci lucratori silvici si mai multe persoane a izbucnit un conflict. M.D.La fata locului, s-au deplasat politistii, iar din verificarile efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, in punctul Plaisor din localitatea Dragoslavele, cinci lucratori silvici au depistat trei adulti ... citeste toata stirea