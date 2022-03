Luna martie, luna curateniei de primavara in curte si in casa!

Curatenia de primavara este un obicei, pe care majoritatea dintre noi il repetam an de an. Ce facem cu deseurile rezultate in urma curateniei? Primaria Municipiului Pitesti si Salubritate 2000 S.A. vin in sprijinul pitestenilor prin organizarea campaniilor speciale de colectare a deseurilor.Locuitorii municipiului Pitesti se pot debarasa, gratuit, de deseurile voluminoase, precum si de deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), prin depunerea in containerele special puse la ... citeste toata stirea