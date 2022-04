Lupii din Muntii Fagaras, monitorizati cu ajutorul geneticii. Ce populatie traieste in arealul cercetat

Timp de patru ani, specialistii Fundatiei Conservation Carpathia au monitorizat prin metode ADN populatia de lupi din Muntii Fagaras, pe o suprafata de 120.000 de hectare. Specialistii au inceput activitatea in iarna 2017 - 2018 si au completat cu date in fiecare iarna, pana in prezent. Densitatea estimata dupa interpretarea datelor actuale este undeva la 2,35 lupi / 10.000 de hectare, semnificativ mai mare decat in tarile din Europa de Nord, dar de doua ori mai mica decat densitatea din Parcul ... citeste toata stirea