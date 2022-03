"Luptam pana la final pentru play-off"

Antrenorul echipei FC Arges nu si-a pierdut sperantaFC Arges si-a redus simtitor sansele de a prinde un loc in playoff dupa remiza alba inregistrata duminica, pe propriul teren, cu FC voluntari. Pitestenii sunt acum la trei puncte in spatele Farului Constanta, ocupanta locului 6, echipa care s-a impus cu surprinzator cu 2-0 in deplasarea de la FCSB.La finalul partidei cu ilfovenii, Andrei Prepelita, antrenorul echipei FC Arges, era dezamagit ca pitestenii nu a reusit sa castige cele trei ... citeste toata stirea