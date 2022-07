Macerat in vin din "Limba mielului", licoarea cu efect sedativ si depurativ, utila si in tratarea bronsitei si tusei

"Limba mielului", planta cu flori albastre, care creste spontan si pe care iubitorii plantelor medicinale chiar o cultiva, are suficient de multe calitati terapeutice incat sa justifice aprecierea in fitoterapie. Maceratul in vin este una dintre cele mai eficiente licori obtinute din planta. Planta (Borago Officinalis) este cunoscuta si sub alte denumiri (Arariel, Alior, Laptele-cainelui, Aibola, Aior etc), dar cea mai cunoscuta este "Limba mielului". Este folosita si ca ingredient culinar, la ... citeste toata stirea