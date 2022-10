Maciuca si Fometescu, convocati la reprezentativa Romaniei de baschet

Federatia Romana de Baschet a anuntat componentei lotului de seniori pentru ultimele doua dispute oficiale din acest an. In luna noiembrie, Romania va juca meciurile din a doua fereastra a pre-calificarilor pentru EuroBasket.Tricolorii vor disputa doua partide in deplasare, in Cipru si in Portugalia, in 10, respectiv 13 noiembrie. Printre cei 13 jucatori convocati pentru aceasta actiune se regasesc si doi baschetbalisti pitesteni. Este vorba de Mihai Maciuca si Tudor Fometescu. Lotul convocat ... citeste toata stirea