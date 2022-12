"Mai bine plec eu pentru ca ne pacalim singuri"

Mirel Radoi si-a anuntat demisia de la Universitatea Craiova, dupa esecul cu FC Arges, scor 1-2, in grupa D a Cupei Romaniei. Tehnicianul in varsta de 41 de ani s-a aratat deranjat de declaratiile facute de Sorin Cirtu, presedintele clubului din Banie.Antrenorul oltenilor considera ca situatia din interiorul clubului nu este propice performantei: "Intre mine si jucatori, indiferent de articolele care au aparut, nu s-a intamplat nimic. Daca am avut ceva sa le spun, le-am spus. Acum o sa le ... citeste toata stirea