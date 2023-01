"Mai greu sa salvezi Mioveniul, decat sa iei titlul cu FCSB!"

Antrenorul Mioveniului, Nicolae Dica a explicat cum a rpegatit meciul de la Arad si unde s-a facut diferenta pe teren. Tehnicianul a vorbit si despre sansele de salvare de la retrogradare si a facut o comparatie cu situatia de la FCSB."Am facut o partida buna, am aratat ca suntem o echipa cu o inima mare, ca luptam. Cu acest teren, in multe momente ne-a iesit jocul, am fructificat contraatacuri, Benchaib un jucator cu o tehnica buna, Rusu, cu viteza. Luptam la fiecare meci. Ceea ce am ... citeste toata stirea