Mai multe familii dintr-o comuna argeseana au ramas pe drumuri dupa ce casele lor au fost mistuie de flacari

Un incendiu de proportii izbucnit in comuna Valea Mare Pravat din judetul Arges a mistuit patru case si a lasat fara adapost mai multe familii. Oamenii nu mai au, practic, nimic din tot ce agonisisera si nici resurse s-o mai ia de la inceput. Nimic nu este mai dureros, decat sa iti vezi toata agoniseala de-o viata mistuita in cateva minute. De la jucariile copiilor, la acoperisul casei, totul a ars in cele patru gospodarii modeste. Consiliul Judetean a initiat o campanie pentru sprijinirea ... citeste toata stirea