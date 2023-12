In fiecare an, pe 6 decembrie, este sarbatorit Sfantul Ierarh Nicolae, patronul soldatilor, al marinarilor, al fetelor sarace, considerat ocrotitorul copiilor si al celor acuzati pe nedrept. Sfantul Nicolae, primul mos generos din luna sarbatorilor si a cadourilor, este si unul dintre cei mai iubiti sfinti ai romanilor. Este dezlegare la peste in postul Craciunului. La primul sinod ecumenic tinut la Niceea, in anul 325, Sfantul Ierarh Nicolae a fost recunoscut drept un mare aparator al ... citeste toata stirea