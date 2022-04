Maine se opreste apa la Albota si Cateasca!

Maine se opreste furnizarea apei potabile in comunale Albota si Cateasca. Masura este impusa pe toata durata zilei, de SC Apa Canal 2000 S.A, din cauza unor lucrari ce urmeaza sa fie efectuate in cele doua localitati."Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti va executa in data de 5 aprilie 2022, intre orele 8 - 22, lucrari de igienizare a rezervoarelor de inmagazinare a apei din statiile de pompare din comunele Albota si Cateasca.Vor fi afectati de aceasta oprire utilizatorii din satul Fratesti ... citeste toata stirea