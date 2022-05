Maine, termen limita pentru pentru TVA, la ANAF

Marti, 10 mai, este termen limita la ANAF Arges, pentru depunerea mai multor declaratii fiscal pentru TVA.Astfel, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges aduce la cunostinta persoanelor impozabile din judet acest termen. Este vorba de personale impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform Legii 227/2015, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau cele neinregistrate in scopuri de TVA care au ... citeste toata stirea