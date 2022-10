Mama fetei agresate nu a depus plangere!

Imagini filmate in timp ce o adolescenta batea o copila au devenit virale. Agresiunea a fost inregistrata de o prietena a celor implicate, in cartierul Nord din Pitesti. Desi filmarea vorbeste de la sine, mama victimei nu a depus plangere, cu toate ca a fost contactata de oamenii legii care s-au autosesizat cu privire la savarsirea infractiunii de loviri si alte violente.Dupa cum anuntam din numarul de ieri, pe filmare se observa cum o fata asezata pe o banca, in fata unui bloc, este lovita ... citeste toata stirea