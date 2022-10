Mama retinuta ca isi batea copilul!

O tanara, in varsta de 27 de ani, dintr-o comuna argeseana, a fost retinuta de politisti dupa ce si-a batut copilul. La prima vedere pare a fi un gest banal pe care orice mama il poate face intr-un moment in care isi pierde cumpatul, insa, mama despre care vorbim poate fi considerata fara suflet avand in vedere suferinta pe care i-a provocat-o, in mod constient, copilului ei. Ani de-a randul minorul a fost abuzat emotional fara ca cineva sa sesizeze autoritatile, desi situatia era cunoscuta. ... citeste toata stirea