Inaltpreasfintitul Parinte Calinic, Arhiepiscopul Argesului si Muscelului, a fost prezent, in mijlocul credinciosilor de la vechea Manastire Cotmeana, judetul Arges, care are al doilea hram ziua de pomenire a Taierii capului Sfantului Ioan Botezatorul.Ierarhul argesean a oficiat Sfanta Liturghie, inconjurat de un sobor de preoti si diaconi, in biserica mare a asezamantului. Cu acest prilej au fost pomeniti toti ctitorii si binefacatorii manastirii care au ajutat la ridicarea si pastrarea in ... citeste toata stirea