In urma controalelor efectuate de autoritati la azilele de batrani din Arges au fost descoperite mai multe nereguli.Astfrel la un astfel de Centru a fost descoperita mancare gatita si apoi congelata iar la alta locatie a fost gasit cablul taiat intre sistemul de detectie a gazelor si alarma.In cea de-a cincea zi de controale in unitatile din Arges, au fost aplicate amenzi in valoare de 97.800 lei.Politistii au constatat la 13 locatii din 15 ca nu erau respectate masurile de securitate. ... citeste toata stirea