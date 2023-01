Mancare pentru elevi pregatita neigienic!

Prefectul Radu Peianu a facut publice rezultatele Comisiei mixte de control in unitati de educatie, pentru luna noiembrie. Au fost amendate mai multe unitati de catering sau magazine care deservesc unitati de invatamant, pentru lipsa igienei. De asemenea au fost derulate anchete privind violenta asupra copiilor. M.S."Comisia mixta de control in unitati de educatie, functionala prin ordin de prefect, este in activitate. Luni, elevii revin in banci. Este necesar sa avem grija de sanatatea si ... citeste toata stirea