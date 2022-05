Maratonul Olteniei are loc fizic si virtual

Va incepe Maratonul Olteniei desfasurat in parcul Zavoi din Ramnicu Valcea, dar si in forma virtuala, organizat de CEZ Romania. Sunt disponibile 550 de locuri pentru concurentii care vor sa participe fizic si 100 locuri pentru cei care vor participa online.CEZ anunta ca Maratonul Olteniei revine pentru toti iubitorii de sport si miscare in aer liber, cu trasee adaptate atat pentru profesionisti, dar mai ales pentru sportivi amatori care fie sunt participanti fideli ai evenimentului, fie vor ... citeste toata stirea