Marturia unui roman care a gazduit refugiati din Ucraina: "Si-au lasat casa din cauza unui criminal de razboi"

Primul argesean care a gazduit refugiati din Ucraina a fost Leonard Soare, managerul unei pensiuni din comuna Godeni. Acesta a gazduit timp de doua zile o familie din Kiev care ulterior a plecat in Germania. Leonard Soare si sotia sa au gazduit intre 25 si 27 februarie o familie din Kiev cu doi copii.Acesta are mai multi prieteni in Republica Moldova si le-a spus inca de la inceperea razboiului ca poate primi refugiati din Ucraina daca este nevoie.Familia de refugiati din Kiev, ce are doi ... citeste toata stirea