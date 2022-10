Marturii ale victimelor proxenetilor!

Ieri, 18 octombrie a fost marcata Ziua Europeana Impotriva Traficului de Persoane. Politistii reamintesc ca acesta ramane un fenomen in plina evolutie, atat din punct de vedere al interesului manifestat de traficanti, aflati intr-o necontenita cautare de mijloace de imbogatire rapide si ilegale, cat si al interesului manifestat de organisme internationale, angrenate in contracararea acestui fenomen.Victimele sunt in principal femei si fete, traficate in scopul exploatarii sexuale. ... citeste toata stirea