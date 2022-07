Masina intrata intr-un cap de pod!

Trei femei au tras o sperietura groaznica in urma unui accident rutier. Masina in care se aflau cele trei femei, conductoarea auto si doua pasagere, cu varste cuprinse intre 54 si 63 de ani, rula pe raza comunei Rucar. Din cauza neadaptarii vitezei, conducatoarea auto, a pierdut controlul asupta autoturismului si a iesit in afara partii carosabile si s-a oprit intr-un cap de pod.Din verificarile preliminare efectuate de politistii Biroului Rutier Campulung, s-a stabilit ca o femeie de 55 de ... citeste toata stirea