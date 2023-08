Pompierii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier in care un autoturism a intrat intr-un cap de pod in comuna Lunca Corbului, sat Langesti. M.D.Salvatorii au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire ale incendiilor, descarcerare si ingrijiri medicale alaturi de Serviciul de Ambulanta Judetean.In urma incidentului, echipajele de interventie au identificat 5 victime de sex masculin, dintre care 3 erau incarcerate in autoturism si a fost nevoie ca pompierii sa ... citeste toata stirea