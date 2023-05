Pompierii au intervenit in aceasta dimineata la un eveniment rutier in care un autoturism a lovit un copac de pe strada Grigore Alexandrescu din municipiul Campulung. M..D.La fata locului, militarii au asigurat masurile specifice de prevenire ale incendiilor si au acordat primul ajutor calificat unei persoane de sex masculin, in varsta de 48 de ani, care acuza dureri la membrul inferior drept si prezenta zgarieturi la nivelul membrelor superioare.Pacientul nu a avut nevoie de transport ... citeste toata stirea