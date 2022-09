Masina rasturnata in Trivale!

Clipe de cosmar ieri dimineata, pentru o soferita din Pitesti. Aflata la volanul unui Logan a fost izbita atat de tare de un BMW incat vehiculul s-a rasturnat cu rotile in sus, pe sosea. In timpul coliziunii, Loganul a fost proiectat in alte doua masini parcate. Conducatoarea auto a scapat nevatamata dar patru masini au fost avariate.Roxana C., 38 de ani, Pitesti, conducea ieri dimineata, un Logan pe bulevardul Libertatii, din cartierul pitestean Trivale. Femeia rula pe a doua banda. Mihai T. ... citeste toata stirea