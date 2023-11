Un accident rutier cu un autoturism rasturnat in afara partii carosabile, a avut loc in comuna Cateasca. M.S.Au intervenit pompierii cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat, alaturi de un echipaj SAJ.Echipajele medicale au preluat si transporta la spital doua victime, dupa cum urmeaza:- ambulanta SAJ, o persoana de sex feminin;- ambulanta SMURD, o victima de sex masculin, in varsta de aproximativ 51 de ani, care prezinta traumatism cranio cerebral si ... citeste toata stirea