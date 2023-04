Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa-amiaza la Vladesti, un autoturism rasturnandu-se in afara partii carosabile.Pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice si ajutor medical.Paramedicii SMURD au acordat primul ajutor calificat unei persoane de sex masculin, in varsta de aproximativ 69 de ani, care suferit un atac de panica.Nu a fost necesar transportul la spital.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Politistii argeseni au ... citeste toata stirea