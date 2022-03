Masini lasate cu cheia in contact, furate din curte, intr-o comuna din Arges

Doi tineri din comuna argeseana Berevoesti, retinuti pentru furtul a doua masini din curtile unor familii din localitate, au fost trimisi vineri, 11 martie, in arest preventiv. Cei doi profitasera de faptul ca proprietarii masinilor au lasat cheile in contact si li s-a parul o "sansa" de neratat. Politistii din Campulung au fost sesizati miercuri, 9 martie, prin 112, ca in noaptea precedenta, persoane necunoscute au sustras din doua curti din Berevoesti un autoturism si o autoutilitara, acestea ... citeste toata stirea