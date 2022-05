Master gratuit la Politehnica, pentru tinerii din Mioveni

Anul acesta, Universitatea Politehnica Bucuresti a aprobat o sesiune anticipata de admitere la programele de masterat, pentru viitorii absolventi de licenta in 2022 si pentru absolventii din anii anteriori. Astfel, Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica propune tinerilor din Mioveni, pentru cel de-al 12-lea an consecutiv, programul de master Conceptie si Management in Productica. Pentru acest program de master sunt eligibili toti candidatii cu domiciliul in orasul Mioveni, indiferent ... citeste toata stirea