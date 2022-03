Masuri in vreme de criza!

Nicolae Georgescu, deputat PSD de ArgesDeputatul PSD de Arges, Nicolae Georgescu, a vorbit despre faptul ca in vreme de criza, masurile adoptate trebuie sa fie de protejare a populatiei.Nicolae Georgescu, deputat PSD de Arges:"Cand ai criza economica, trebuie sa investesti in doua directii, in mod prioritar: in resursa umana si in infrastructura.De cand a intrat la guvernare, PSD a fost singurul partid care a venit cu masuri pentru cetateni (alocatii marite, vouchere de vacanta, ... citeste toata stirea