Masuri stricte in Arges pentru prevenirea gripei aviare. Ratele si gastele trebuie separate de gaini in gospodarii

Avand in vedere evolutia gripei aviare in proximitatea granitei Romaniei cu Ungaria, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arges a decis dispunerea unor masuri stricte pentru prevenirea gripei aviare. Una dintre masurile dispuse de catre DSVSA Arges pentru prevenirea aparitiei focarelor de gripa aviara este aceea ca in cadrul gospodariilor se vor separa, in masura posibilitatilor, ratele si gastele de alte pasari domestice precum gainile. In plus, se interzice ... citeste toata stirea