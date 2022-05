Matiz lovit de tren

Un accident feroviar a avut loc duminica seara cand un Matiz a fost lovit de tren, in localitatea Schitu Golesti. Se spune ca soferul, un barbat in varsta de 68 de ani, nu s-a asigurat si a intrat intr-un tren de marfa. In urma impactului, masina a fost proiectata in afara caii ferate, ceea l-a salvat pe conducator.Accidentul a avut loc la trecerea de nivel cu calea ferata din comuna Schitu Golesti, la Capul Piscului, pe drumul judetean 732 C. In zona, trecerea nu este prevazuta cu bariera, ... citeste toata stirea