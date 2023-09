McDonald's deschide pe 22 septembrie 2023 al doilea restaurant din Pitesti si, totodata, restaurantul cu numarul 98 la nivel national. Restaurantul de tip Drive-Thru este situat pe Bulevardul Nicolae Balcescu nr. 158B, in zona de nord a orasului. In ziua deschiderii, clientii sunt asteptati cu multe surprize in restaurant, incepand cu ora 11:00.Design modern si numeroase optiuni de comandaCu un design modern si cu o suprafata generoasa, noul restaurant pune la dispozitia clientilor multiple ... citeste toata stirea