Meci cu cea mai in forma echipa din 2022!

Liga 1, Etapa 29: CS Mioveni - U Craiova, astazi, ora 17:30, Stadion OrasenescMioveniul primeste astazi vizita celei mai in forma echipe din 2022! Partida cu U Craiova, este programata de la ora 17:30 pe Stadionul Orasenesc si face parte din etapa a 29-a a Ligii 1. Spectatorii au acces la acet meci in limita a 30% din capacitatea stadionului, din caua regulilor impuse pe timp de pandemie. De asemenea, jocul va fi transmis si in direct de Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport.U Craiova este ... citeste toata stirea