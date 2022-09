Meci de 3 puncte pentru galben-verzi!

CS Mioveni are un nou meci de campionat, astazii, la 18:00, pe propriul teren. Adversara va fi Universitatea Cluj. Partida conteaza pentru etapa 10 din Superliga.Echipa argeseana vine dupa o victorie in deplasarea la Sepsi, cu 1-0. Elevii lui Flavius Stoican au un moral bun, inaintea jocului, luand in considerare si rezultatul jocului anterior. De partea cealalta, U Cluj vine dupa o remiza, acasa, 1-1 cu FC U Craiova. In plus, echipa antrenata de cateva etape de Eugen Neagoe este inca in ... citeste toata stirea