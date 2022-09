Meci de totul sau nimic pentru Romania!

In penultima etapa a ligii B din Nations League, Romania va disputa un meci greu in deplasare in fata Finlandei. Daca vor fi invinsi, "tricolorii" vor retrograda in liga C.Finlanda ocupa pozitia a treia, la 1 punct in fata ultimului loc, ocupat de Romania, la 3 puncte in spatele Muntenegrului si la 4 puncte in spatele Bosniei. Asadar, cu o victorie contra Romaniei finlandezii si-ar asigura ramanerea in liga B si sezonul viitor. In ultima etapa Finlanda o va intalni in deplasare pe Muntenegru. ... citeste toata stirea