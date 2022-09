Meci greu, in Giulesti, pentru galben-verzi!

CS Mioveni incearca sa adune din nou puncte, in aceasta etapa, in deplasare, la Rapid. Galben-verzii au insa un meci dficil, daca nu chiar imposibil, impotriva echipei care se afla pe locul 2, la egalitate de punct cu prima pozitie, unde este Farul, cu 21 de puncte.Argesenii vin dupa esecul durerors din etapa trecuta, cand au pierdut acasa, cu 1-0 in fata lui U Cluj. Echipa lui Stoican nu a facut insa un meci rau, dar oaspetii au marcat la singurul sut pe spatiul portii. Rapid vine si ea tot ... citeste toata stirea