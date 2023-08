Turul 3 al Cupei Romaniei la fotbal a inceput ieri si se termina astazi, cu meciurilor echipelor argesene de Liga 2.CS Mioveni va evolua in deplasare , de la 17:30, in Zavoi, cu SCM Rm Valcea, una dintre cele doua formatii de Liga 4 ramase in competitie. Galben-verzii merg la victorie in acest meci, dar este de asteptat ca antrenorul Constantin Schumacher sa faca si unele modificari in lot fata de formatia folosita in primele doua etape de campionat. Astfel,, fiind un adversar facil este de ... citeste toata stirea