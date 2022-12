Meci pentru palmares cu UTA Arad!

CS Mioveni este deja calificata in optimile Cupei Romaniei, indiferent de rezultatul meciului de astazi cu UTA. Galben-verzii conduc cu 6 puncte in clasamentul grupei B, iar partida cu aradenii poate stabili doar locul de desfasurare al sfertului de finala, acasa daca face egal sau castiga, sau in deplasare in eventualitatea ca pierde.Mioveniul se afla poate in cea mai grea perioada a acestui sezon, echipa mergand foarte slab in campionat si ocupand ultimul loc in Superliga. In schimb in Cupa, ... citeste toata stirea