Media claselor V-VIII eliminata de la admitere!

Noul an scolar vine cu modificari importante, anunta ministrul Educatiei, Sorin Campeanu. A fost eliminata media claselor V-VIII de la media de admitere si revenirea programelor de examen de dinainte de pandemie."In urma reuniunii Comisiei de Dialog Social, au fost agreate, impreuna cu partenerii de dialog social, urmatoarele masuri ce vor fi aplicate in anul scolar 2022-2023: In acord cu partenerii de dialog social, a fost eliminata media claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la ... citeste toata stirea