Medic de la Spitalul Judetean retinut!

Un medic diabetolog din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta a fost retinut. Este vorba de Liliana Berca.In cursului zilei de astazi, 09.11.2022, lucratorii Serviciului Judetean Anticoruptie Arges, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au efectuat doua perchezitii domiciliare la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, unde isi desfasoara activitatea un medic primar, care are calitatea de suspect intr-un dosar penal in care se efectueaza ... citeste toata stirea