Medic trimis in judecata pentru ucidere din culpa

Cu numai doua zile inainte de sfarsitul acestui an, Stelian-Adrian D., medic primar in specialitatea anestezie terapie intensiva a fost trimis in judecata sub acuzatia de ucidere din culpa. Acesta este suspectat ca ar fi analgosedat un baietel de 4 ani, prin administrarea mai multor substante in doze maximal admise, fara a evalua si monitoriza starea copilului si fara a avea la dispozitie instrumentarul necesar, prevazut de Ministrul Sanatatii, pentru resuscitare, actiune ce a condus la ... citeste toata stirea