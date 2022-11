Medici voluntari au oferit consultatii gratuite la Cosesti!

Localnicii comunei Cosesti, au beneficiat in weekend de consultatii si investigatii gratuite, oferite de de un grup de medici rezidenti si de studenti la Facultatea de Medicina Generala. Cei 25 de voluntari au consultat in jur de 200 de localnici. Unii dintre pacienti au descoperit ca sufera de afectiuni de care nu aveau habar!25 de voluntari, medici specialisti, rezidenti si studenti la Facultatea de Medicina au consultat localnicii din Cosesti au oferit consultatii gratuite in cadrul ... citeste toata stirea